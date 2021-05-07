Пожар из-за замкнувшей проводки: жильцов подъезда эвакуировали

Пожар из-за замкнувшей проводки: жильцов подъезда эвакуировали

В трёхэтажном доме в Тирасполе произошло возгорание. Пожарные эвакуировали жильцов подъезда.

Очаг был обнаружен в коридоре, пострадавших нет. Хозяин квартиры рассказал, что вышел из дома, оставив на зарядке карманный фонарик. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Площадь возгорания составила 4 квадратных метра, пишет пресс-центр МВД ПМР. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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