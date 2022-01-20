Пожар из-за свечи: в Парканах вспыхнул дом

Пожар из-за свечи: в Парканах вспыхнул дом

О возгорании в частном доме сообщили соседи, заметившие сильное задымление.

Подоспевшие на место ЧП пожарные оперативно локализовали огонь. В одной из комнат сгорели мебель и одежда. К счастью, 72-летняя хозяйка дома не пострадала. В момент пожара она была в соседнем помещении, пишет mvdpmr.org.

По предварительной версии, причиной стала неосторожность при обращении с огнём. Пожилая женщина рассказала, что оставила на столе зажжённую свечу. Вероятно, от неё пламя перекинулось на другие вещи.

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