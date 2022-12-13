Пожалуйте в отставку

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О новом витке скандала вокруг взломанного Телеграм-канала министра юстиции

Анастасия Погодина, info@aif.md

На минувшей неделе отстранённый от должности генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло организовал брифинг для прессы, на котором потребовал отставки министра юстиции Серджиу Литвиненко и членов Высшего совета прокуроров, обвинив их в причастности к сфабрикованным против него уголовным делам.

Невидимая сторона псевдореформ

На встрече с представителями СМИ Стояногло изложил свою позицию относительно взлома Телеграм-каналов чиновников, в частности министра юстиции, и обнародования переписки последнего, где фигурировало и его имя, отметив, что содержание «слитой» в общественное пространство информации «показывает невидимую сторону псевдореформ молдавской юстиции».

– Уже больше года я пытаюсь убедить общественность, что ничего не нарушил, что уголовные дела, заведённые на меня и моих коллег, сфабрикованы и политически мотивированны, – заявил А. Стояногло. – Так называемая оценка деятельности генпрокурора инициирована президентом страны Майей Санду. Это не что иное, как хорошо срежиссированный сценарий. Целью этих действий было отстранение любыми способами и любой ценой генпрокурора с занимаемой должности и подчинение прокуратуры и всей юстиции партии власти и лично президенту.

По поводу взлома Телеграм-каналов и обнародования переписки отстранённый от должности генпрокурор заметил, что не поддерживает этот способ информирования общества и считает, что организаторы «сливов» должны быть установлены и наказаны. В то же время, по словам Стояногло, не может быть проигнорирована информация, представляющая большой общественный интерес, как выясняется из переписки, ставящая под угрозу безопасность государства, серьёзно нарушающая законодательство страны и грубо попирающая права и интересы отдельных лиц.

– Я не думаю, что подлинность переписки министра юстиции может быть поставлена под сомнение, – отметил А. Стояногло. – В некоторых сообщениях один из представителей пенитенциарной системы проинформировал г-на Литвиненко о том, что камера для генпрокурора уже подготовлена, и отправил ему даже подтверждающие фотографии. Существуют ли ещё у кого-то сомнения по поводу того, кто стоял за процессом фабрикования уголовных дел против меня, кто подписал приказы о моём задержании и аресте, давил на судей и прокуроров, членов Высшего совета прокуроров, чтобы они приняли юридические решения об отстранении меня от должности?..

Отстранённый от должности генпрокурор обратился ко всему юридическому сообществу с просьбой дать правовую квалификацию действиям министра юстиции С. Литвиненко и членам Высшего совета прокуроров и призвал отправить их в отставку.

По одному сценарию

По тому же сценарию, утверждает отстранённый от должности генпрокурор, была инициирована и его оценка как должностного лица.

– Достаточно сказать, что оценка моего представителя, прокурора, не была принята во внимание. С другой стороны, слишком активно в оценке моей деятельности проявили себя представители гражданского общества, а их пункты имели неоспоримый вес. Они были специально назначены властью, чтобы переподчинить прокуратуру политике, – излагает свою позицию Александр Стояногло. – Это подтверждает и переписка в Телеграм-канале С. Литвиненко с некоторыми членами Высшего совета прокуроров от 16 мая текущего года. Цитирую: «Идея состоит в том, чтобы утвердить отчёт (речь идёт об оценке отчёта генпрокурора), но не принимать сразу и решение об увольнении. Мы ждём, чтобы он его оспорил в суде. После того как его апелляция будет отклонена, мы также примем заявление об увольнении». Конец цитаты.

Более того, на брифинге было сказано, что С. Литвиненко приложил к переписке и пояснительную записку на четырёх страницах, где перечислил все действия, которые следует предпринять в отношении А. Стояногло. Он также посоветовал, чтобы вопросы, связанные с отстранением от должности генпрокурора, рассматривались не на одном заседании, а на двух или даже трёх: сначала следовало провести анализ отчёта деятельности, а на одном из последующих вынести окончательный вердикт.

По мнению А. Стояногло, его преследование – это месть президента М. Санду за отставку правительства, которое она возглавляла в 2019 году. Отстранённый от должности генпрокурор обратился ко всему юридическому сообществу с просьбой дать правовую квалификацию действиям министра юстиции С. Литвиненко и членам Высшего совета прокуроров и призвал отправить их в отставку.

Комментарий без комментариев

В Министерстве юстиции представителям СМИ, обратившимся за комментариями по поводу заявлений Александра Стояногло, сказали: «Мы не комментируем заявления г-на Стояногло, который, как известно, находится под следствием по нескольким пунктам обвинения, включая освобождение из тюрьмы и подозрительные связи с лидером олигархической группировки. Вероятно, это защитная стратегия, на которую он имеет право».