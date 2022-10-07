Поздняя молдавская слива будет продаваться долго и дорого — мнение

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По экспертным оценкам, во фруктохранилищах Молдовы в начале октября остается не более нескольких тысяч тонн сливы. В предыдущие годы товарные запасы этих фруктов в тот же момент маркетингового сезона оценивались в десятки тысяч тонн.

Учитывая высокую динамику экспортных продаж молдавской сливы в сентябре, операторы фруктового рынка страны предполагали, что к середине октября сезон экспорта сливы почти наверняка завершится. Однако в конце прошлого – начале нынешнего месяца интенсивность экспорта снизилась. Видимо, потому, что актуальный уровень средних закупочных цен для внешних поставок (около 9 леев/кг) уже мало кого устраивает, передает east-fruit.com.

Владельцы фруктохранилищ получили выросшие сентябрьские счета за электроэнергию и пытаются заложить возросшие расходы в цену собственной продукции, а также повысить плату за аренду холодильных камер для фермеров, не располагающих послеуборочной инфраструктурой.

В такой ситуации трейдеры пытаются найти альтернативу основному (до недавних пор – румынскому) рынку сбыта. Поиск идет в двух направлениях: страны Балтии и Северной Европы, а также юго-запад ЕС – Испания и Португалия. В принципе, на очень быстрые результаты трейдеры-экспортеры не рассчитывают, поэтому оставшаяся во фруктохранилищах качественная слива мониторится и подвергается обработкам, продлевающим срок хранения продукции.

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