Позарился на золото: подвыпившего мужчину ограбил новый знакомый

Позарился на золото: подвыпившего мужчину ограбил новый знакомый

Тираспольчанка с балкона увидела, как незнакомец избивает её мужа. Женщина набрала телефоны экстренных служб.

Врачи диагностировали у 35-летнего потерпевшего ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга. Правоохранители выяснили: мужчины познакомились в кафе несколькими часами ранее. Новый знакомый вызвался проводить изрядно подвыпившего приятеля. Недалеко от дома сорвал с его шеи золотую цепочку. Между мужчинами завязалась драка, но злоумышленнику удалось убежать с украшением и барсеткой с деньгами, пишет mvdpmr.org.

Благодаря видео с городских камер была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 48-летний житель села Токмазея. В тот день он приехал в Тирасполь и решил зайти в кафе. Там и познакомился с потерпевшим, на шее которого увидел ювелирное изделие.

Сельчанина задержали, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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