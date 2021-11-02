Позарился на золото: 30-летний комратчанин задержан за квартирную кражу (ВИДЕО)

Позарился на золото: 30-летний комратчанин задержан за квартирную кражу (ВИДЕО)

В конце октября в доме жительницы Фалешт побывал вор.

Женщина рассказала, что отсутствовала весь день. Пока её не было, злоумышленник залез в дом через окно и украл золотые украшения и охотничье ружьё из гаража. Размер ущерба составил около 37 тысяч леев.

Подозреваемого удалось вскоре задержать. 30-летнему уроженцу Комрата грозит штраф от 32 500 до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ либо тюремное заключение сроком до 4 лет.

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