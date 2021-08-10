Позарился на соседское имущество: сельчанин обокрал соседа

Позарился на соседское имущество: сельчанин обокрал соседа

О краже заявил 65-летний житель Дубоссар. Пенсионер пояснил, что из его гаража был похищен двигатель от бензинового триммера.

По подозрению в хищении был задержан горожанин 42 лет. Как оказалось, проходя мимо дома потерпевшего, он заметил косилку. У подозреваемого была такая же косилка, но в неисправном состоянии. Тут и возникла мысль починить свою садовую технику за счёт чужой. Под покровом ночи мужчина проник в гараж заявителя и украл двигатель.

Злоумышленник содержится под стражей, возбуждено уголовное дело.

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