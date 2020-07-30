Позарился на имущество соседа: задержан несовершеннолетний житель Тирасполя

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По возвращении с работы 39-летний горожанин понял, что в его квартире кто-то побывал. Входная дверь оказалась незапертой.

Недосчитавшись личных вещей и денег, мужчина обратился с заявлением в милицию. В списке похищенного – 400 долларов США, аудиоколонки «SVEN», электрочайник и утюг, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался 17-летний сосед заявителя. В отсутствие хозяев он подобрал ключ и проник в чужую квартиру. Денежные средства молодой человек успел потратить, технику продать.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

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