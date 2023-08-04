Позарился на чужое: в Сороках задержали угонщика

Позарился на чужое: в Сороках задержали угонщика

Правоохранители остановили на дороге 18-летнего жителя Сорокского района, который угнал автомобиль Mercedes-Benz.

По данным полиции, парень проник во двор жителя села Кэинарий Векь. Заметив, что ключ от автомобиля находился в замке зажигания, решил угнать машину, передаёт deschide.md.

Потерпевший сообщил об угоне в полицию. В скором времени автомобиль нашли на одной из улиц села. Подозреваемого идентифицировали и доставили в участок.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

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