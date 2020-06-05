Позарился на чужое: в Калараше задержали угонщика-рецидивиста

Позарился на чужое: в Калараше задержали угонщика-рецидивиста

25-летний мужчина был задержан по подозрению в угоне автомобиля. Инцидент произошёл сегодня в селе Сипотены Каларашского района.

По информации пресс-секретаря ИП Калараша Кристины Викол, в полицию обратился 35-летний владелец похищенной машины. В скором времени правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее судимый за аналогичное правонарушение мужчина.

По факту угона было возбуждено уголовное дело, пишет echipa.md. Обстоятельства инцидента выясняются.

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