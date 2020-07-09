Позарился на чужое имущество и деньги: правоохранители задержали вора-рецидивиста

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С заявлением о краже обратилась 60-летняя жительница села Ближний Хутор. Пока её подруга находилась за рубежом, женщина присматривала за чужой квартирой в Тирасполе, которую сдавала 48-летнему мужчине.

За полгода из арендуемого помещения пропали холодильник и стиральная машина. В результате проведённых оперативных мероприятий злоумышленника удалось задержать. Подозреваемый, ранее неоднократно судимый, в том числе за имущественные преступления, пояснил , что решил подзаработать продажей чужой бытовой техники.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина причастен ещё к одному преступлению. Он отправился к другой своей знакомой, связал потерпевшую и вынес из ее дома деньги.

По фактам кражи и разбойного нападения возбуждено два уголовных дела. Ведётся следствие.

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