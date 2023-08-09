Повышенные концентрации загрязняющих веществ зафиксированы в столице и Бельцах

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За последние сутки слабое движение воздушных масс привело к повышению концентрации вредных факторов в Кишиневе и Бельцах.

По сообщению Агентства по охране окружающей среды, текущая максимальная концентрация превысила санитарную норму в столице по диоксиду азота в 1,1-1,3 раза в районе улиц Гренобль, Т. Владимиреску, Каля Ешилор, Фынтынилор и Заводская. В Бельцах превышена санитарная норма диоксида азота в 1,2 раза в районе улицы Штефана чел Маре, передает moldpres.md.

При этом, по прогнозам специалистов, в ближайшие дни отсутствие осадков, особенно слабый ветер с востока, формирование удерживающего слоя в ночные и утренние часы будут преимущественно способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

По данным, собранным с пунктов ручных измерений и автоматических станций на территории страны, сегодня утром значения мощности амбиентной дозы гамма-излучения находились в диапазоне 0,09-0,14 мкЗв/ час. Значения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения находятся в пределах естественного радиационного фона, в соответствии с основными нормами радиозащиты (предел предупреждения 0,25 мкЗв/ч).

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