Повышение зарплат, соцпомощь, инфраструктурные проекты: социалисты обозначили свои приоритеты

Повышение зарплат, соцпомощь, инфраструктурные проекты: социалисты обозначили свои приоритеты

В течение следующих месяцев Партия социалистов сосредоточит все усилия на социальных проектах, направленных на решение проблем людей. Об этом на своем странице в соцсети по итогам заседания парламентской фракции ПСРМ сообщил Игорь Додон.

Речь идёт о:

  • повышении заработной платы различным категориям работников бюджетной сферы (в том числе удвоение зарплаты медработникам); 
  • индексации пенсий два раза в год и предоставлении единовременной помощи пенсионерам (выделение по 1600 леев в 2020 году и по 1000 леев накануне пасхальных праздников в 2021 году);
  • шагах по реализации важных инфраструктурных проектов в населенных пунктах страны: «Хорошие дороги для всех», водоснабжение и канализация, уличное освещение, социальные программы «Доктор для тебя» и так далее;
  • оплате счетов за электроэнергию всех домохозяйств нашей страны за два месяца, исходя из среднемесячной суммы в 214 леев (то есть, 428 леев за два месяца режима чрезвычайной ситуации).

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