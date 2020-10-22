Повышение уровня благосостояния каждого гражданина Республики Молдова – первоочередная задача нашей команды, – Додон

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В городе Тараклия Игорь Додон ознакомился с деятельностью компании с иностранным капиталом «Испан-Люкс», специализирующейся на производстве керамической плитки. Кандидат поговорил с сотрудниками компании о производственном процессе, о существующих проблемах и способах их преодоления.

– Приветствовал эффективное управление компанией и отметил, что одним из приоритетов нашей команды является создание благоприятной деловой среды для малых и средних предприятий, которые являются двигателем экономического развития страны и создают рабочие места, – отметил он.

После поездки в Тараклию Додон встретился с жителями села Валя Пержей. Состоялся открытый и содержательный диалог о повседневных проблемах: создание рабочих мест, восстановление дорог, социальная инфраструктура, поддержка аграрного сектора.

– Повышение уровня благосостояния каждого гражданина Республики Молдова является первоочередной задачей нашей команды, – заверил кандидат.

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