Повторно объявлен конкурс для актуализации Генерального градостроительного плана Кишинёва

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Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что речь идёт об оказании услуг по актуализации генплана, включая разработку зональных градостроительных планов и детальных градостроительных планов.

– Примарии Кишинёва нужен Генеральный градостроительный план. Это главный свод правил, которые необходимо соблюдать при разработке любого строительного проекта.

Это уже пятый тендер, ранее заявок не поступало. Срок подачи – с 21 июня по 4 июля 2022 года.

Объявление о тендере, условия участия, а также сопроводительные документы были опубликованы на электронной площадке achizitii.md.

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