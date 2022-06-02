Повторно объявлен конкурс для актуализации Генерального градостроительного плана Кишинёва

Повторно объявлен конкурс для актуализации Генерального градостроительного плана Кишинёва

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что речь идёт об оказании услуг по актуализации генплана, включая разработку зональных градостроительных планов и детальных градостроительных планов.

– Примарии Кишинёва нужен Генеральный градостроительный план. Это главный свод правил, которые необходимо соблюдать при разработке любого строительного проекта.

Это уже пятый тендер, ранее заявок не поступало. Срок подачи – с 21 июня по 4 июля 2022 года.

Объявление о тендере, условия участия, а также сопроводительные документы были опубликованы на электронной площадке achizitii.md.

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