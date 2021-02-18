Повредили и ограбили десятки авто: в столице поймали банду хулиганов (ВИДЕО)

Повредили и ограбили десятки авто: в столице поймали банду хулиганов (ВИДЕО)

Трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет задержаны полицией за серию автомобильных краж. Ранее юноши совершали аналогичные правонарушения.

Так, с 7 по 18 февраля несовершеннолетние повредили около 35 автомобилей на Ботанике. Злоумышленники разбивали стёкла и выносили ценные вещи. Ущерб, нанесённый потерпевшим, составил около 76 000 леев.

В отношении задержанных возбуждено 7 уголовных дел по фактам краж и составлено 28 протоколов по фактам умышленного повреждения имущества. Правонарушителям грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые работы или до 4 лет тюрьмы.

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