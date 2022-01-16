«Повнимательнее с газом»: Литвиненко угрожает проверками тем, кто публикует в соцсетях фактуры за газ

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Министр юстиции Сергей Литвиненко рекомендует не жаловаться в соцсетях на цифры в фактурах за газ, потому что «это может привлечь внимание инспекторов по неподкупности и прокуроров». В то же время Литвиненко предупредил, что подобные «слёзные» посты обличают не столько суммы в них, сколько квадратные метры жилплощади авторов.

⁃ Желание некоторых выставить себя жертвами и атаковать власть по вопросу фактур может обернуться против них же. Почему? Очень просто. Вместо рекламы они могут привлечь внимание инспекторов по неподкупности и прокуроров, потому что такие слёзные посты обличают не столько суммы, сколько квадрантные метры. Это особенно опасно для госслужащих, потому что легко проверить, совпадает ли площадь, указанная в счётах, с той, о которой они заявляют в декларациях об имуществе, – написал Литвиненко.

Пост министра вызвал негодование его предшественника Фадеев Нагачевского. Последний считает, что в поистине правовом государстве после такого заявления чиновник должен был бы подать в отставку.

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