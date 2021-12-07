Повелительница гончарного круга

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Тамара Греку – о прославленных родителях, европейских взглядах и о магии огня

На днях в Национальном художественном музее Молдовы завершилась выставка известного художника Дмитрия Пейчева и оригинального керамиста Тамары Греку-Пейчевой.

Супруги выставили свои работы в едином пространстве, и они гармонично дополнили друг друга. Как оказалось, по керамике люди соскучились больше.

ДОСЬЕ

Тамара Греку-Пейчева родилась 4 декабря 1943 года в городе Уральске (Казахстан). Училась в средней школе № 2 города Кишинёва (1950 – 1960). В 1961 – 1965 гг. продолжила учёбу в Республиканской школе изящных искусств им. Репина, в 1970-м окончила Академию художеств в Таллине. Автор множества статей о декоративном искусстве.

Дорога домой

– Тамара Михайловна, вы родились в Казахстане. Как ваши родители там оказались?

– Это долгая история. Мои родители Эсфирь и Михаил Греку встретились в Бухаресте, где оба учились в Академии художеств. С началом Второй мировой войны начались и гонения на бессарабцев, в Румынии зародился фашизм и сопутствующее ему проявление ненависти к евреям. А у моей мамы еврейские корни. В 1940 году родители решили вернуться в Кишинёв, по дороге в Измаиле поженились. Им казалось, что Советский Союз – это ещё и новая жизнь, новое искусство. Так и было. В Кишинёве они продолжили учёбу, но, когда война дошла до Молдовы, им пришлось эвакуироваться. Опять сложный путь и остановка в Казахстане, в городе Уральске. Жили в бараках, папа работал кочегаром на железной дороге, подрабатывал тем, что писал портреты солдат, ушедших на фронт. Маме тоже пришлось работать.

– Вы, конечно, Казахстан не помните?

– Нет, я была слишком мала. Но папа в 1943 году, тогда ему было 27 лет, написал в духе Рембрандта картину на фанере «Материнство», на ней была изображена и я маленькая. Наша семья вернулась в Кишинёв в 1945-м, родители опять стали учиться, началась новая жизнь.

– Новая жизнь подразумевает и новые знакомства?

– Самое искромётное знакомство произошло, когда мои родители подружились с неподражаемым художником, интеллигентным человеком, носителем высокой русской культуры Сергеем Чоколовым, который много путешествовал по Европе, что тоже отражалось на его мировоззрении. Он знал семь языков. Мама говорила с ним по-французски. И когда он увлёкся керамикой, она тоже приобщилась к прикладному искусству. Они ездили по сёлам Молдовы, знакомились с народным творчеством. Иногда мама брала меня с собой, вот оттуда и пошла моя любовь к керамике.

Отклик в душах и сердцах людей дороже званий, премий и государственных наград. Мне достаточно созерцать, что человек хочет погладить созданную мной форму, прикоснуться к ней, фотографирует её с разных сторон, как будто пытается разгадать какую-то тайну. Не это ли высшая награда оценки творческой личности?

Мамина дочка

– У вас был выбор – учиться у мамы или у папы. Победила мама?

– Живопись меня не привлекала. И да, наверное, путешествия по Молдове, где я наблюдала за работой гончаров, сыграли свою роль. Это было какое-то таинство.

– Вы – первая дипломированная керамистка, получившая образование в Таллине. Как вы попали в Прибалтику?

– С лёгкого напутствия Сергея Чоколова. Он был художником европейского размаха. В Молдове к нему относились настороженно, а в Прибалтике любили. В итоге так сложилось, что именно в Таллин в Институт искусств я и поехала учиться. На общих основаниях сдавала экзамены и предъявила официальный документ, что не буду претендовать на работу в Эстонии. Я была первой студенткой из Молдавии, и ко мне очень хорошо относились. Правда, об этом мало кто помнит.

– Там не знали, что вы дочь людей искусства?

– Нет. Только на третьем курсе, когда мой отец стал звучать на весь Союз из-за своего триптиха «История одной жизни», преподаватели узнали, что я – из творческой семьи. Заведующей кафедры керамики была эрудированный, прогрессивный специалист Хеленэ Кума, которая тоже сыграла в моей жизни большую роль. По её напутствию моей дипломной работой стало исполнение сервиза в духе молдавской свадьбы из 27 предметов. Для эстонцев это была первая встреча с народным творчеством Молдавии.

– Как встретили выпускницу таллинского института в Молдавии?

– Настороженно. Но, может, это мои ощущения. К европейским взглядам в Молдавии тогда относились с некоторым пренебрежением. Папа тоже был художником со свободными взглядами, любил Ван Гога, Матисса и французскую живопись, что не всегда стыковалось с социалистическим реализмом. Так что мне было нелегко.

В формате семьи

– С 28 октября по 21 ноября в Национальном художественном музее прошла ваша совместная с супругом, художником Дмитрием Пейчевым, выставка. В таком формате она проводилась впервые?

– Да, она первая в таком формате. В 2000 году состоялась семейная выставка, где были представлены наши работы и творения моих родителей – маэстро Греку и Эсфирь Греку. Сейчас нам предложил организовать показ наших работ ученик Дмитрия, директор Национального художественного музея Молдовы Тудор Збырня. Конечно, мы согласились. Я была приятно поражена тем, как восторженно восприняли нашу выставку молодые люди. Мне сложно объяснить это позитивное явление. Может, сказалась пандемия и изоляция, может, соскучились по керамике. Ну а взрослое поколение художников испытало шок, когда увидели, сколько было представлено работ.

– Вы используете гончарный круг?

– Да, и на нём очень сложно работать. Кусок глины нужно удержать на огромной скорости и не только удержать – надо знать, что ты хочешь создать, и сохранить напряжённость формы.

– Так работают и народные гончары…

– Я их очень уважаю, люблю народную керамику. Они чаще делают утилитарные вещи для продажи и в больших количествах. Но они тянут огромные формы, достойные восхищения. Студийная, профессиональная керамика – нечто иное.

Энергия совершенства

– Как определить, создан керамический предмет для обихода или это уже произведение искусства? Где грань?

– Горшок для молока тоже может быть прекрасен – это народное искусство. Но есть и профессиональное, хотя одно вырастает из другого. В народном искусстве есть полнота и такая свобода формы, которой профессиональный художник может только позавидовать. Грань на самом деле очень тонкая. Я довожу свои формы до совершенства, веду к тому, чтобы они звенели, были живыми, как человеческая фигура. Народный мастер едва ли об этом задумывается, он просто творит, как чувствует.

– Кто может оценить, насколько совершенно изделие?

– Иногда мне кажется, что именно люди, которые приходят на выставки, сердцем чуют, что хорошо, а что – нет. Я заметила, что последние тенденции – это возврат к чистым простым формам в изысканном исполнении. Вспоминаю, как мама говорила, чтобы я не разменивалась по мелочам, делала чувственные формы, которые будут носить печать моей руки.

– Вы когда-то продавали свои работы?

– Нет. Разве что на выставках некоторые работы закупало Министерство культуры. Я собирала коллекцию, чувствовала, что придёт время, когда всё это можно будет показать. На выставке были представлены работы разных периодов, в которых я старалась сохранить энергию формы. Это чувствуется, это мой мир и мой выбор. Непонятно только, почему мои коллеги по цеху пренебрегают этим выбором.

Соавтор керамиста

– Ваши любимые цвета в искусстве?

– В керамике никогда не знаешь, какой цвет получится у изделия. Я могу пытаться дирижировать цветовой палитрой, но всё решает огонь. Он – соавтор керамиста, благодаря ему возникают удивительные цветовые решения, магия. У меня большая лаборатория, где я делаю много проб, экспериментирую, но пламя загадочным образом вносит свои коррективы, свои неожиданные оттенки. Так что наша профессия в каком-то плане полна сюрпризов.

– Что ждёт вашу профессию в будущем? Захотят ли молодые люди заниматься созиданием, не приносящим сиюминутной прибыли?

– Самый верный путь – любовь к профессии. А уж как там с деньгами получится, сказать сложно. Я знаю, что в Прибалтике многие керамисты работают ещё где-то. Керамика для них не хобби

– это их тайное ремесло, в высоком смысле этого понятия. Заниматься высокой рафинированной керамикой – роскошь.

Культурный фонд

– Вы и ваш супруг Дмитрий Пейчев – наследники уникальных коллекций ваших отца и матери. Вы всегда подчёркиваете, что не собираетесь продавать их работы…

– Я хочу, чтобы был создан их музей, чтобы их творчество не распылилось по частным коллекциям. Поэтому мы ничего не продаём, своими силами реставрируем их работы. Прошедшая выставка вселила в меня надежду, что не всё потеряно. Реакция молодёжи меня вдохновила и укрепила моё решение в том, что всё это надо и далее сохранять, создать культурный фонд. Конечно, для этого нужна поддержка государства, которое нас пока не слышит, либо меценатов, которые ещё не нашлись. Выставки, которые мы делаем, склоняют на нашу сторону массу людей. Надеюсь, кто-нибудь откликнется.

– Ваше творчество ранее преднамеренно не замечали. Не обидно?

– Отклик в душах и сердцах людей дороже званий, премий и государственных наград. Мне достаточно созерцать, что человек хочет погладить созданную мной форму, прикоснуться к ней, фотографирует её с разных сторон, как будто пытается разгадать какую-то тайну. Не это ли высшая награда оценки творческой личности?

Наталья Лужина