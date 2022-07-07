Повалены деревья и заблокированы трассы: в ГИЧС рассказали о последствиях непогоды

Повалены деревья и заблокированы трассы: в ГИЧС рассказали о последствиях непогоды

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в результате проливных дождей, сопровождаемых сильным ветром и градом, помощь спасателей понадобилась в населённых пунктах Единецкого и Бричанского районов. 

Так, спасатели и сотрудники АО “Drumuri” очистили трассу М5, между сёлами Грозница и Халахора Бричанского района, которая была заблокирована из-за поваленных от ветра деревьев. Кроме того, от непогоды пострадал урожай и жилые дома в сёлах Виишоара, Фетешть и Бэдраджий Ной Единецкого района.

Специальным комиссиям предстоит оценить причинённый ущерб.

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