Поваленное ветром дерево упало на машину: пострадал водитель

В столице упавшее дерево придавило автомобиль, в котором находился мужчина. Инцидент произошёл сегодня утром на улице Г. Уреке.
63-летний мужчина не мог самостоятельно выбраться из машины. На место происшествия была направлена бригада ГИЧС.
Спасателям удалось извлечь пострадавшего, ему была оказана первая помощь. Мужчина отделался лёгкими травмами.
По данным ГИЧС, за сутки помощь спасателей понадобилась в 55 опасных ситуациях.
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