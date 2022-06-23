Поваленное ветром дерево упало на машину: пострадал водитель

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В столице упавшее дерево придавило автомобиль, в котором находился мужчина. Инцидент произошёл сегодня утром на улице Г. Уреке.

63-летний мужчина не мог самостоятельно выбраться из машины. На место происшествия была направлена ​​бригада ГИЧС.

Спасателям удалось извлечь пострадавшего, ему была оказана первая помощь. Мужчина отделался лёгкими травмами.

По данным ГИЧС, за сутки помощь спасателей понадобилась в 55 опасных ситуациях.

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