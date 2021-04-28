Потребителям: передать показания счётчиков воды можно через SMS или мобильные приложения

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“Apă-Canal Chișinău” предлагает потребителям отправлять текущие показания приборов учёта по телефону, онлайн или через мобильные приложения (Viber, WhatsApp, Telegram и т. д.).

Поставщик уточняет, что во всех счетах указан период авточтения.

Так, потребители будут платить за реальный расход в этом месяце. Показатели, передаваемые потребителями, послужат основанием для выставления счёта. Если результаты авточтения не были переданы в условиях и в сроки, указанные в счёте-фактуре, то начисление платы будет осуществляться на основании оценочного ежемесячного потребления услуги водоснабжения, – говорится в сообщении поставщика.

С начала апреля, пишет pin.md, почти 290 потребителей отправили показания счётчиков через приложения Viber и WhatsApp. 24 человека передали данные по SMS, а более 800 абонентов – по телефону.

Потребители, проживающие в квартирах, могут обращаться по номеру 062 100 679. Номер для потребителей из частного сектора – 060 001 663. Иные потребители (экономические агенты, госсектор, управляющие жилищным фондом) могут звонить по номеру 062 100 729.

Чтобы правильно сообщить показания счётчика, потребитель должен считать с экрана водомера только чёрные цифры, слева направо, начиная с первой.

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