Потребителям на заметку: Центральный рынок работает в обычном режиме

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Центральный рынок Кишинёва работает по обычному графику, то есть, ежедневно, кроме понедельника. Администрация поясняет, что он является рынком смешанного типа, а постановление Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, которое вводит ограничения на работу, относится к “коммерческим рынкам”.

Исполняющий обязанности директора рынка Ион Пынтя сообщил, что до тех пор, пока отсутствует решение на муниципальном уровне, он не может принять меры самостоятельно, пишет ipn.md.

Учитывая то, что муниципальное предприятие не получило каких-либо указаний от местных властей о прекращении деятельности или переходе на другой график, мы работаем по обычному графику, строго придерживаясь норм санитарной профилактики в рамках борьбы с COVID-19 и соблюдая санитарные дни, – рассказал Пынтя.

Что же касается торговых центров, расположенных рядом с рынком, врио директора пояснил, что они являются частными.

В соответствии с постановлением Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, торговые центры страны не будут работать по субботам и воскресеньям. До 1 марта ограничивается и деятельность рынков, за исключением аграрных. Они будут открыты только по вторникам, четвергам и субботам, за исключением сельскохозяйственных.

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