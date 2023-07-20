Потребители в Молдове смогут выбирать поставщика газа

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Потребители смогут выбирать поставщика газа. Парламент принял сегодня законопроект о внесении изменений в некоторые нормативные акты, регулирующие обеспечение разделения и сертификации операторов по транспортировке голубого топлива.

Необходимость разработки проекта была обусловлена ​​законодательным вакуумом в отношении прямого основания для отзыва лицензии в случае несоблюдения требований законодательства об обособлении, независимости и аттестации оператора транспортной системы. Таким образом, по завершении процесса разделения транспортной системы на рынке будет несколько поставщиков природного газа, и потребители смогут выбирать газа так, как они выбирают, например, поставщика интернета или других услуг.

Законодательная инициатива принадлежит правительству. По мнению авторов, одним из основных обязательств Республики Молдова по отношению к ЕС в сфере энергетики является обеспечение отделения операторов газотранспортных систем от вертикально интегрированных предприятий, осуществляющих деятельность по производству, распределению, хранению или поставке природного газа.

В то же время невозможно будет приостановить решение об отзыве лицензии, а также решения, выданные НАРЭ для обеспечения непрерывности деятельности по транспортировке природного газа. Исключение возможности приостановки действия этих решений НАРЭ необходимо, в том числе для предотвращения любых возможных блокировок в работе газотранспортной системы или прекращения газотранспортной деятельности.

За законопроект проголосовали во втором чтении 54 депутата, передаёт moldpres.md.

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