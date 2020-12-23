Граждане смогут проверять историю потребления газа и текущий баланс счёта в режиме онлайн

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Новая услуга “Личный кабинет потребителя” запущена в тестовом режиме на сайте www.moldovagaz.md. Как сообщает пресс-служба компании, регистрация и использование опции являются бесплатными. Войдя в свою учетную запись, пользователь может проверить историю потребления природного газа за последние 12 месяцев, а также текущий баланс счета.

Среди других функций кабинета – возможность дистанционно передать текущие показания счетчиков, а также скачать и оплатить счет в режиме онлайн. Кроме этого, потребитель может оставить заявку на перезаключение или расторжение контракта, обратиться за помощью в колл-центр предприятия, а также разместить жалобу. Связаться с колл-центром можно также по номеру 1304.

Услуга доступна как для бытовых, так и небытовых потребителей (юридических лиц). Более того, архитектура кабинета позволяет привязать к одной учетной записи сразу несколько точек потребления природного газа.

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