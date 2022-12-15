Потребители, не зарегистрировавшиеся на compensatii.gov.md, с декабря будут получать минимальную компенсацию

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Семьям, которые не зарегистрировались на платформе compensatii.gov.md, в ноябре была автоматически присвоена средняя категория уязвимости. Однако с декабря 2022 года по март 2023 года они будут причислены к низкой категории уязвимости с низким энергопотреблением. В связи с этим министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь призвал население зарегистрироваться на платформе, заявив, что этот процесс продлится весь холодный период. Таким образом, 25 числа каждого месяца будет проводиться расчёт для определения категории уязвимости.

Ранее на платформе compensatii.gov.md зарегистрировалось более 695 тыс. домохозяйств. Около 80% из них присвоена самая высокая категория энергетической уязвимости. Им компенсируют до 59% от счёта за газ и примерно 50% от счёта за отопление.

Марчел Спатарь добавил, что некоторые соискатели компенсаций допустили ошибки при заполнении заявок относительно места потребления или доходов. Они могут запросить повторное открытие заявления для исправления данных по электронному адресу: suport@compensatii.gov.md.

Кроме того, министр уточнил, что для потребителей электроэнергии, которые получили счета-фактуры в начале декабря и в которых не указаны компенсации за ноябрь, помощь будет предоставлена в совокупности за ноябрь и декабрь в следующей квитанции, передаёт ipn.md.

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