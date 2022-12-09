Потребители, допустившие ошибки при оформлении заявки на компенсацию, могут внести исправления

0

Граждане, неверно указавшие среднемесячный доход, количество членов семьи или ошибочно запросившие присвоение категории неуязвимых потребителей, могут попросить повторно открыть запрос для исправления данных.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Республики Молдова, для потребителей, которые неправильно указали номер места потребления в заявлении, поданном через сайт www.compensatii.gov.md, поставщики не могут применить правильную категорию энергетической уязвимости в счёте, передаёт moldpres.md.

– В этой связи призываем потребителей, которые зарегистрировались на сайте compensatii.gov.md и получили категорию энергетической уязвимости, но для которых в счёте применяется средняя категория на основе косвенного метода (как и в случае с незарегистрированными потребителями), проверить правильность ввода номера места потребления на compensatii.gov.md и запросить повторное открытие запроса для исправления сведений, отправив соответствующее сообщение по адресу электронной почты: suport@compensatii.gov.md, – подчеркнули в ведомстве.

Министерство сообщает, что потребителям электроэнергии, получившим в начале декабря счета, не включающие компенсацию за ноябрь, помощь будет предоставлена совокупно за ноябрь и декабрь в следующей фактуре.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.