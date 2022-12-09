Потребители, допустившие ошибки при оформлении заявки на компенсацию, могут внести исправления

Потребители, допустившие ошибки при оформлении заявки на компенсацию, могут внести исправления

Граждане, неверно указавшие среднемесячный доход, количество членов семьи или ошибочно запросившие присвоение категории неуязвимых потребителей, могут попросить повторно открыть запрос для исправления данных.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Республики Молдова, для потребителей, которые неправильно указали номер места потребления в заявлении, поданном через сайт www.compensatii.gov.md, поставщики не могут применить правильную категорию энергетической уязвимости в счёте, передаёт moldpres.md.

– В этой связи призываем потребителей, которые зарегистрировались на сайте compensatii.gov.md и получили категорию энергетической уязвимости, но для которых в счёте применяется средняя категория на основе косвенного метода (как и в случае с незарегистрированными потребителями), проверить правильность ввода номера места потребления на compensatii.gov.md и запросить повторное открытие запроса для исправления сведений, отправив соответствующее сообщение по адресу электронной почты: suport@compensatii.gov.md, – подчеркнули в ведомстве. 

Министерство сообщает, что потребителям электроэнергии, получившим в начале декабря счета, не включающие компенсацию за ноябрь, помощь будет предоставлена совокупно за ноябрь и декабрь в следующей фактуре.

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