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Потолок гарантирования банковских вкладов удвоится в этом году до 100 тысяч леев (5 тысяч евро), а в 2025 году будет увеличен до 200 тысяч леев. Законопроект о гарантировании вкладов в банках был принят сегодня парламентом во втором чтении.

Документ транспонирует положения Директивы ЕС в этой области и направлен на укрепление финансовой стабильности путём обеспечения своевременной выплаты гарантированных депозитов банков, находящихся в процессе принудительной ликвидации.

Согласно законопроекту, некоторые категории вкладов будут покрываться в объёме 200% от уровня покрытия, на срок до трёх месяцев, после зачисления суммы или со дня, когда соответствующие депозиты могут быть переведены на законных основаниях. К этим категориям относятся депозиты физических лиц, возникающие в результате сделок с недвижимостью, связанных с жилой недвижимостью; суммы, депонированные в качестве расчётов или компенсации в результате развода, выхода на пенсию, увольнения, инвалидности, смерти; депозиты физических лиц, возникшие в результате выплаты страховых возмещений или возмещения вреда, причинённого преступлением или незаконным осуждением.

Депозиты в иностранной валюте будут гарантированы путём возмещения их эквивалента в молдавских леях по официальному обменному курсу, установленному Национальным банком Молдовы на дату их недоступности. Принятый законопроект сократит срок инициирования платежей, пишет moldpres.md.

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