“Потерялся в окрестностях”: гражданин Молдовы дважды нелегально пересёк границу

“Потерялся в окрестностях”: гражданин Молдовы дважды нелегально пересёк границу

Инцидент был задокументирован накануне на КПП “Троицкое”. Гражданин Молдовы незаконно пересёк границу и попал в Украину, после чего таким же образом вернулся в РМ. Его задержали пограничники. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, 41-летний молдаванин, работающий дистрибьютором продуктов питания в регионе, заявил, что потерялся в окрестностях и таким образом оказался в соседнем государстве. Обстоятельства инцидента выясняются.

Кроме того, в минувшие выходные на границе была задокументирована 23-летняя гражданка Беларуси, у которой обнаружили фальшивое водительское удостоверение, выданное якобы молдавскими властями. Инцидент был задокументирован на КПП “Тудора”. Нарушительница заявила, что документ ей подарили друзья в честь дня рождения. Поддельные права у неё изъяли.

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