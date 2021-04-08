Потеряла сумку с более чем 10 тысячами леев: правоохранители вернули имущество владелице

Потеряла сумку с более чем 10 тысячами леев: правоохранители вернули имущество владелице

Инцидент произошёл вчера после обеда возле Центрального рынка. Патрулировавшие данную зону пограничники увидели возле забора подозрительный предмет. Как оказалось, это была сумка, в которой находились 4850 леев и 308 евро. 

Патруль передал находку инспекторату полиции сектора Центр, полицейские вскоре установили личность владелицы и пригласили её забрать имущество. 41-летняя гражданка Молдовы поблагодарила правоохранителей за оперативность и гражданскую ответственность.

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