Потеряла сознание на улице: полиция пришла на помощь ребёнку

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Инцидент произошел накануне на улице Титулеску в столице.

Патрулировавшие зону полицейские заметили женщину и лежавшую на земле девочку. Как оказалось, ребенок упал в обморок. Правоохранители немедленно на служебном авто отвезли маму и девочку в больницу. Там пациентке оказали медицинскую помощь.

О случившемся мама рассказала позже в социальной сети, поблагодарив экипаж полиции за своевременную помощь.

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