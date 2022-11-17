Потеряла сознание на улице: полиция пришла на помощь ребёнку

Потеряла сознание на улице: полиция пришла на помощь ребёнку

Инцидент произошел накануне на улице Титулеску в столице. 

Патрулировавшие зону полицейские заметили женщину и лежавшую на земле девочку. Как оказалось, ребенок упал в обморок. Правоохранители немедленно на служебном авто отвезли маму и девочку в больницу. Там пациентке оказали медицинскую помощь.

О случившемся мама рассказала позже в социальной сети, поблагодарив экипаж полиции за своевременную помощь.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md