Потерял сознание: попавшему в беду комратчанину помогли карабинеры

Потерял сознание: попавшему в беду комратчанину помогли карабинеры

Накануне вечером патруль карабинеров совершал обход улиц в Комрате. Патрульные заметили лежавшего на земле мужчину.

Гражданин был без сознания. Карабинеры незамедлительно сообщили о случившемся в службу 112. Прибывшая бригада врачей доставила мужчину в больницу для оказания квалифицированной медпомощи.

Генеральный инспекторат карабинеров просит граждан, заметивших людей, попавших в беду, обращаться к ближайшему патрулю карабинеров или звонить по экстренному номеру.

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