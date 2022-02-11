Потерял сознание: попавшему в беду комратчанину помогли карабинеры

Накануне вечером патруль карабинеров совершал обход улиц в Комрате. Патрульные заметили лежавшего на земле мужчину.
Гражданин был без сознания. Карабинеры незамедлительно сообщили о случившемся в службу 112. Прибывшая бригада врачей доставила мужчину в больницу для оказания квалифицированной медпомощи.
Генеральный инспекторат карабинеров просит граждан, заметивших людей, попавших в беду, обращаться к ближайшему патрулю карабинеров или звонить по экстренному номеру.
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