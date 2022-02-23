Потерял сознание на улице: карабинеры пришли на помощь жителю Комрата

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Карабинеры помогли мужчине, который упал в обморок на улице. Инцидент произошёл сегодня утром в Комрате.

Правоохранители заметили мужчину, который лежал на земле без сознания. К нему подошли, чтобы оказать помощь, и вызвали “скорую”. Гражданин был госпитализирован.

Генеральный инспекторат карабинеров призывает всех граждан помогать людям, оказавшимся в затруднительном положении, или звонить в службу 112.

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