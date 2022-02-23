Потерял сознание на улице: карабинеры пришли на помощь жителю Комрата

Потерял сознание на улице: карабинеры пришли на помощь жителю Комрата

Карабинеры помогли мужчине, который упал в обморок на улице. Инцидент произошёл сегодня утром в Комрате. 

Правоохранители заметили мужчину, который лежал на земле без сознания. К нему подошли, чтобы оказать помощь, и вызвали “скорую”. Гражданин был госпитализирован.

Генеральный инспекторат карабинеров призывает всех граждан помогать людям, оказавшимся в затруднительном положении, или звонить в службу 112.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md