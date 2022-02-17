Потепление в Молдове: ожидается до +15

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По данным синоптиков, температура воздуха в дневное время суток поднимется до +15 градусов начиная с 17 февраля. Начальник Управления метеорологических прогнозов Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка уточнил, что территорию Республики Молдова пересекают массы теплого воздуха из Северной Африки и Средиземного моря.

Температура воздуха от +10 до +15 градусов сохранится до 19 февраля, после чего столбики термометров опустятся, а 23 февраля температура будет колебаться от +5 до +10 градусов в дневное время, передаёт ipn.md.

– Средняя температура в это время года должна колебаться от 0 до -2 градусов. Дневные максимумы не должны превышать +4 градусов, а ночью они должны быть от -6 до -3 градусов, – уточнил Геннадий Рошка.

17 и 18 февраля пройдут дожди, а на 22 февраля синоптики прогнозируют мокрый снег.

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