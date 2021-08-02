Потасовка в тюрьме: заключённый получил 9 ножевых ранений

Потасовка в тюрьме: заключённый получил 9 ножевых ранений

Инцидент произошёл накануне в пенитенциаре №9 в Криково. 

Согласно предварительным данным, заключённый нанёс 31-летнему сокамернику около девяти ударов ножом в различные части тела, в том числе в живот. На место прибыли скорая помощь и оперативная группа инспектората полиции сектора Рышкановка. Мужчину госпитализировали, передаёт deschide.md.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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