Потасовка на улице закончилась госпитализацией в состоянии комы: нападавшего задержали (ВИДЕО)

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43-летний житель столицы был задержан за хулиганство. 22 мая на пересечении улиц Барьера Скулень и Друмул Кручий он поссорился с прохожим. Завязалась драка, в ходе которой подозреваемый ударил своего оппонента бутылкой по голове. Пострадавшего доставили в Больницу скорой помощи в коме.

Действия мужчин попали на камеру видеонаблюдения. Нападавший вскоре был задержан, его доставили в инспекторат полиции, где он признал свою вину.

Мужчина помещен под арест на 20 суток. Согласно законодательству, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

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