Потасовка между гостями закончилась ножевым ранением

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В милицию позвонил 69-летний житель Тирасполя. Мужчина сообщил: один из его гостей ранил ножом женщину.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили: заявитель со знакомыми – мужчиной 69 лет и 60-летней женщиной – выпивали. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора. Гость взял нож и начал им размахивать. Женщина попыталась разнять их. В результате получила колото-резаную рану в область лопатки.

Милиционеры вызвали “скорую”. Пострадавшей была оказана помощь. Ранение оказалось несерьёзным, госпитализация ей не понадобилась.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

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