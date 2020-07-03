Посылки и письма: “Почта Молдовы” возобновила трафик ещё с 12 странами

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Список стран, с которыми Молдова возобновила международный почтовый трафик, продолжает расти. Так, с 1 июля в нём появились ещё 12 государств.

Теперь граждане могут отправлять письма и посылки в 67 стран, а именно: в Афганистан, Албанию, Аргентину, Армению, Австрию, Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Бельгию, Боснию и Герцеговину, Бразилию, Болгарию, Канаду, Чехию, Китай, Кипр, Южную Корею, Хорватию, Данию, Египет, Швейцарию, Эстонию, Финляндию, Францию, Грузию, Германию, Грецию, Гонконг, Индию, Иорданию, Ирландию, Италию, Израиль, Японию, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Литву, Люксембург, Северную Македонию, Мальдивы, Великобританию, Мексику, Черногорию, Норвегию, Пакистан, Польшу, Португалию, Катар, Румынию, Россию, Сенегал, Сербию, Сингапур, Словакию, Словению, Испанию, США, Швецию, Таиланд, Турцию, Украину, Венгрию, Уругвай, Вьетнам, Нидерланды, Узбекистан.

Отправка почты из Республики Молдова в вышеуказанные государства будет осуществляться в соответствии с графиком воздушных и наземных рейсов, установленным компаниями, с которыми у ГП “Почта Молдовы” заключены контракты о сотрудничестве.

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