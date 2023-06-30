Посылка с сюрпризом: в Молдову по почте прислали психотропные препараты

На посту Таможенной службы в Кишинёве (PVI Poșta) сотрудники проверили документы на посылку и осмотрели её. В результате выяснилось, что внутри были психотропные таблетки.
Посылка прибыла из Португалии на имя гражданина Молдовы. В ней находились психотропные таблетки, содержащие активные вещества трамадол и декскетопрофен. Всего в посылке было 40 таблеток, сообщает Таможенная служба.
Все они были изъяты и подлежат специальной конфискации. Обстоятельства выясняются.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Sorry, comments are closed for this post.