Посылка с сюрпризом: в Молдову по почте прислали психотропные препараты

Посылка с сюрпризом: в Молдову по почте прислали психотропные препараты

На посту Таможенной службы в Кишинёве (PVI Poșta) сотрудники проверили документы на посылку и осмотрели её. В результате выяснилось, что внутри были психотропные таблетки.

Посылка прибыла из Португалии на имя гражданина Молдовы. В ней находились психотропные таблетки, содержащие активные вещества трамадол и декскетопрофен. Всего в посылке было 40 таблеток, сообщает Таможенная служба.

Все они были изъяты и подлежат специальной конфискации. Обстоятельства выясняются.

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