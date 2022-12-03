Посвящённые зимним праздникам мероприятия начнутся в Кишинёве 17 декабря

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Все мероприятия будут организованы на площади Великого национального собрания.

Открытие зимних праздников и традиционной Рождественской ярмарки начнётся 17 декабря в 17:00. На ярмарке будут представлены праздничные товары: поделки ручной работы, зимние украшения, продукты питания, в том числе выпечка. На сцену выйдут детские коллективы из разных творческих центров, школ и внешкольных учреждений. Точная программа мероприятий и участников будет объявлена позже, передаёт ipn.md.

С 17 декабря по 15 января с 16:00 до 21:00 у всех желающих будет возможность посетить Дом Деда Мороза, а с 18 декабря будут организованы бесплатные фотосессии с главным героем зимних праздников.

С открытием зимних праздников будет включено и декоративное освещение, но с учётом рекомендаций Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Мы устанавливаем прошлогодние декорации, поэтому экономим. Мы выключим свет в определённое время. Однако хотим, чтобы люди чувствовали себя очень хорошо, несмотря на кризисы и проблемы”, – уточнил вице-примар Илие Чебан.

Мероприятия, посвященные зимним праздникам, продлятся до 15 января.

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