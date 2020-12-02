Поствыборные страсти

О пустых обещаниях и многоликости новоизбранной главы молдавского государства
Президентские выборы прошли. Наступают суровые будни – пандемия, экономический кризис, последствия засухи. И безусловно, всё это требует конкретных решений, а не только деклараций…
Кто власть?
Формально М. Санду является избранным президентом, а Игорь Додон – действующим. Так будет как минимум до 23 декабря. Именно с 24 декабря Санду станет полноправным президентом, а значит частью власти, хочет она того или нет.
Безусловно, у М. Санду, как и у И. Додона в 2016 – 2019 годах, нет своего парламентского большинства и правительства. И вообще, на сегодняшний день в стране нет парламентского большинства. И неофициальной коалиции тоже нет. Если она и есть, то сформирована между Санду, Канду и Плахотнюком. Они уже полтора года играют в одну игру, кстати, вместе с Шором.
На самом деле парламент сформирован их трёх крупных политических структур. Есть ПСРМ и олигархическая структура Санду – Канду – Плахотнюк. Между ними находится Pentru Moldova (Шор).
После выборов Шор выбрал более хитрую тактику. Pentru Moldova Шора голосует то за один проект с ПСРМ, то за другой – с ДПМ, ППДП, ПДС, Pro Moldova (Канду). Это зависит от его интереса. По социалке – с ПСРМ, по бизнес-проектам – с ПДС и ППДП.
Но как тогда функционирует правительство? После того как ДПМ его покинула, оно стало миноритарным. Парламентская поддержка у правительства только от ПСРМ. По другим проектам кабмину приходится искать компромиссы с разными фракциями и идти на уступки. По крайней мере граждане смогут это лицезреть при принятии бюджета…
Санду ещё не вступила официально в должность президента, но сделала кучу ядовитых заявлений по поводу российских миротворцев. Понятно, что это требование её кураторов из Вашингтона и Брюсселя – облаять Россию, дестабилизировать ситуацию вокруг Приднестровья.
О досрочных выборах
Во время избирательной кампании Санду на словах обещала народу распустить парламент и добиться досрочных выборов. Усатому она даже обещала представить план роспуска законодательного органа страны, но так и не сделала этого. А зачем? Усатого сломал через колено посол США, и тот призвал свой электорат голосовать за Майю Григорьевну даже в отсутствие плана.
На самом деле Санду так и не представила своё видение, как добиться этого. По Конституции, существуют только две возможности роспуска парламента: 1) он в течение 3 месяцев (90 дней) не принимает ни одного закона или 2) правительство не избирается в течение 45 дней (после двух попыток).
У Санду был серьёзный шанс добиться роспуска парламента. Он не собирался на заседания два месяца. Оставалось подождать ещё месяц – и законодательный орган должен был быть распущен. Но ППДП и ПДС Санду трубили на всю страну, что социалисты блокируют деятельность парламента, пытаются узурпировать власть.
И вот 19–20 ноября парламент был созван. Таким образом М. Санду кинула Усатого, который в свою очередь предал собственный электорат, призвав голосовать за русофобку и унионистку.
27 ноября И. Додон предложил Санду назначить своё правительство: «Мы настоятельно призываем г-жу Санду как можно скорее начать процесс переговоров с парламентскими фракциями, сформировать большинство по формуле, которая ей подходит, создать новое правительство или спровоцировать досрочные парламентские выборы и осуществить свою избирательную программу. Инициатива на вашей стороне».
Вы думаете Санду согласилась взять власть и ответственность? Не на ту напали! М. Санду со свойственным ей высокомерием потребовала от Додона убраться из власти, а И. Кику предложила подать в отставку, так как этого якобы хочет народ. Это, по мнению Санду, запустит процедуру досрочных выборов. Но при этом она не выдвигает своего правительства.
Давайте разберёмся в этой игре Санду и в том, какую цель она и её хозяева преследуют. Допустим, И. Кику подаст в отставку. И что дальше? А дальше отводится 45 дней на избрание другого правительства. Если парламент не назначит другой кабинет министров, то лишь в апреле-мае будут досрочные выборы. Но всё это время И. Кику будет и. о. премьер-министра. С урезанными полномочиями, без права решать серьёзные политические и административные вопросы. И это на фоне пандемии, экономического кризиса и последствий засухи.
Таким образом, ситуация страны ухудшится, рейтинги правительства и следовательно ПСРМ падут ещё быстрее, а Санду будет чистенькой. Она же ни при чём! И победит на выборах с оглушительным результатом. А к июню уже и пандемия уляжется, и рост пойдёт, и первый урожай… Хитренько, не так ли?
Вот почему И. Кику не должен сам подавать в отставку. Отправьте, пожалуйста, сами его в отставку. И тут же назначьте своё, переходное или временное правительство, и возьмите на себя всю полноту власти и ответственности!
Сеть Сороса на службе у Санду
Мы уже писали о том, что эти выборы выиграла не М. Санду, а Дж. Сорос. Его 102 НПО, около сотни СМИ (TV 8, PRO TV, TVR, Jurnal TV, www.newsmaker.md, Rise.md, Ziarul de Gardă) оболванили почти миллион граждан страны, создали знатной коррупционерке образ честного кандидата. И теперь этот спрут начал продвигать образ Санду за рубежом!
На это тратятся миллионы долларов. На Западе – это Euronews, Doice welle, Блумберг, а также «Украинская правда», Дмитрий Гордон. В России – Взгляд, РБК, Центр Карнеги, Дождь, «Коммерсант» (В. Соловьёв вёл с Н. Морарь программы на TV 8) и другие либеральные СМИ, получающие гранты в том числе от Госдепа и сети Сороса.
Западным СМИ Санду говорит о немедленном выводе российских войск, о том, что Крым – украинский, что мягкий подход по Приднестровью привёл к отрицательным результатам и Украина должна учесть это в Донбассе, что главная цель – евроинтеграция, что США должны помочь Молдове, что российские СМИ господствуют в медиапространстве и с этим надо что-то делать.
В России продвигаются месседжи о взвешенной внешней политике, защите прав меньшинств, необходимости решения проблем мигрантов, экспорта и т. д.
Теперь задача Санду – смягчить резкость её выступлений в западных СМИ, успокоить и усыпить Кремль и русскоязычный электорат Молдовы. Всё с одной целью – провести ускоренную десуверенизацию страны, укрепить влияние США над силовиками, зачистить полностью медийное поле, перейти как можно быстрее на стандарты НАТО, усилить румынизацию и контроль Бухареста над ключевыми агентствами и министерствами.
Другими словами, цель Санду – усилить интеграцию с Румынией, ускорить интеграцию с НАТО и ЕС. Конечная цель – Приднестровье. Регион уже окучивают десятки НПО и СМИ Сороса. Молдову они уже окутали полностью. Повестка дня – под их полным контролем. Сотни тысяч граждан привязаны ментально и психологически к сети. Теперь нужно зачис-тить оставшиеся российские СМИ – и страна полностью окажется в карманах Вашингтона и Бухареста.
Поэтому главная задача Санду – усыпить бдительность России и русскоязычных. Для этого их будут и дальше накачивать ядом и ненавистью к И. Додону! И главное – все преступления, грабёж и схемы Плахотнюка (и самой Санду) свалить на Додона. И сеть Сороса с этим успешно справляется…
Многоликий Сандус…
М. Санду продолжает удивлять своей многоликостью. Сразу после победы на выборах она начала давать интервью во всех молдавских и мировых СМИ, отказавшись чуть ли не от половины своих же предвыборных обещаний!
- О российских миротворцах. Они должны покинуть Приднестровье. Их нужно заменить международной гражданской миссией.
- О приднестровском конфликте. Мы пытались использовать мягкий сценарий решения конфликта с Приднестровьем. Дали им зону свободной торговли с ЕС, безвизовый режим, нейтральные номера, но конфликт так и не разрешён. Мягкие методы неэффективны, и Украина должна учесть это в случае с Донбассом.
- О подписанном договоре с ЕАЭС. Мне не очень ясно, были ли соблюдены все процедуры, когда принималось это решение. После инаугурации мы проведём переговоры с МИДЕИ, чтобы понять, было ли это абсолютно законно.
Фактически Санду, как мы и ожидали, будет пересматривать статус наблюдателя Молдовы в ЕАЭС. Проще говоря, аннулирует его. И вопрос торговых отношений будет решать не в рамках ЕАЭС, а в двустороннем формате. Это серьёзный плевок в адрес Кремля и ЕАЭС, как ни крути.
- О русском языке. ПСРМ внесла проект о статусе русского языка, чтобы отвлечь общество от борьбы с коррупцией (интересно, вы видели борьбу? Я тоже нет).
На самом деле Санду отказывается вернуть русскому статус языка межэтнического общения.
- О внешней политике. Первый визит – в Киев, потом в Бухарест, с Россией будем дружить… Главный вектор – евроинтеграция, в том числе энергетическая. Её мы должны провести как можно быстрей.
Вот такая сбалансированная внешняя политика.
- Об обещании покинуть здание президентуры. Передумала!
- Об обещании отказаться от госохраны. Решила оставить.
Дескать, закон её заставляет ходить с охраной!
- Об обещании снести забор у президентуры. Ни слова!
- О «борьбе с коррупцией». Назначила своим советником В. Негруцэ. Он возглавлял Минфин при кабмине Филата. Затем был осуждён на три года условно по делу Сандулаки. Возглавляя ведомство, Негруцэ позволил перевести €400 тыс. на счета П. Сандулаки, члена ЛДПМ, ещё до окончательного вынесения вердикта по делу о возмещении морального вреда. Представители Минфина не опротестовали решение в вышестоящей инстанции. Это сделала Генпрокуратура, а впоследствии ВСП сократила сумму ущерба в пользу Сандулаки до €1 тыс.!
- Роспуск парламента: Нужно найти формулу. И. Кику должен уйти, но своё правительство я назначать не буду, и голоса ПСРМ мне не нужны.
Оно и понятно. Зачем брать ответственность за COVID–19 и экономический кризис?
Радует, что Санду в её борьбе с коррупцией даже не заикается про Плахотнюка, Канду, Филипа, Гимпу, Киртоакэ, Шалару. Они же партнёры, а не коррупционеры! И про возврат аэропорта – тоже молчание. А то Ротшильд обидится…
С Россией начинаются проблемы?
Санду ещё не вступила официально в должность президента, но сделала кучу ядовитых заявлений по поводу российских миротворцев. Понятно, что это требование её кураторов из Вашингтона и Брюсселя – облаять Россию, дестабилизировать ситуацию вокруг Приднестровья.
Это не могло не вызвать ответной реакции Москвы. Обратите внимание на реакцию России после заявлений Санду о выводе российских войск (читай – миротворцев) из Приднестровья.
Вначале была позиция М. Захаровой (МИД), озвученная 27 ноября: «Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы», – цитирует её ТАСС. Потом заявление Д. Пескова (Кремль) от 30 ноября. «Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, конечно, может привести к
серьёзной дестабилизации. Мы рассчитываем, что это всё будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане», – отметил пресс-секретарь российского президента В. Путина.
В переводе с дипломатического на обыденный язык, в Кремле очень недовольны заявлениями Санду. Более того, это может привести к серьёзной дестабилизации. И безусловно, никто ОГРВ и миротворцев выводить не будет, хочет этого Санду или нет, ведь миссия «зиждется на духе и букве международного права».
Проще говоря, Санду лас-ково послали. Пока ласково… Но однозначно, отношение Кремля к Санду изменилось. Быстро наломала дров. То ли ещё будет…
Богдан Цырдя,
политолог