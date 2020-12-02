Поствыборные страсти

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О пустых обещаниях и многоликости новоизбранной главы молдавского государства

Президентские выборы прошли. Наступают суровые будни – пандемия, экономический кризис, последствия засухи. И безусловно, всё это требует конкретных решений, а не только деклараций…

Кто власть?

Формально М. Санду является избранным президентом, а Игорь Додон – действующим. Так будет как минимум до 23 декабря. Именно с 24 декабря Санду станет полноправным президентом, а значит частью власти, хочет она того или нет.

Безусловно, у М. Санду, как и у И. Додона в 2016 – 2019 годах, нет своего парламентского большинства и правительства. И вообще, на сегодняшний день в стране нет парламентского большинства. И неофициальной коалиции тоже нет. Если она и есть, то сформирована между Санду, Канду и Плахотнюком. Они уже полтора года играют в одну игру, кстати, вместе с Шором.

На самом деле парламент сформирован их трёх крупных политических структур. Есть ПСРМ и олигархическая структура Санду – Канду – Плахотнюк. Между ними находится Pentru Moldova (Шор).

После выборов Шор выбрал более хитрую тактику. Pentru Moldova Шора голосует то за один проект с ПСРМ, то за другой – с ДПМ, ППДП, ПДС, Pro Moldova (Канду). Это зависит от его интереса. По социалке – с ПСРМ, по бизнес-проектам – с ПДС и ППДП.

Но как тогда функционирует правительство? После того как ДПМ его покинула, оно стало миноритарным. Парламентская поддержка у правительства только от ПСРМ. По другим проектам кабмину приходится искать компромиссы с разными фракциями и идти на уступки. По крайней мере граждане смогут это лицезреть при принятии бюджета…

Санду ещё не вступила официально в должность президента, но сделала кучу ядовитых заявлений по поводу российских миротворцев. Понятно, что это требование её кураторов из Вашингтона и Брюсселя – облаять Россию, дестабилизировать ситуацию вокруг Приднестровья.

О досрочных выборах

Во время избирательной кампании Санду на словах обещала народу распустить парламент и добиться досрочных выборов. Усатому она даже обещала представить план роспуска законодательного органа страны, но так и не сделала этого. А зачем? Усатого сломал через колено посол США, и тот призвал свой электорат голосовать за Майю Григорьевну даже в отсутствие плана.

На самом деле Санду так и не представила своё видение, как добиться этого. По Конституции, существуют только две возможности роспуска парламента: 1) он в течение 3 месяцев (90 дней) не принимает ни одного закона или 2) правительство не избирается в течение 45 дней (после двух попыток).

У Санду был серьёзный шанс добиться роспуска парламента. Он не собирался на заседания два месяца. Оставалось подождать ещё месяц – и законодательный орган должен был быть распущен. Но ППДП и ПДС Санду трубили на всю страну, что социалисты блокируют деятельность парламента, пытаются узурпировать власть.

И вот 19–20 ноября парламент был созван. Таким образом М. Санду кинула Усатого, который в свою очередь предал собственный электорат, призвав голосовать за русофобку и унионистку.

27 ноября И. Додон предложил Санду назначить своё правительство: «Мы настоятельно призываем г-жу Санду как можно скорее начать процесс переговоров с парламентскими фракциями, сформировать большинство по формуле, которая ей подходит, создать новое правительство или спровоцировать досрочные парламентские выборы и осуществить свою избирательную программу. Инициатива на вашей стороне».

Вы думаете Санду согласилась взять власть и ответственность? Не на ту напали! М. Санду со свойственным ей высокомерием потребовала от Додона убраться из власти, а И. Кику предложила подать в отставку, так как этого якобы хочет народ. Это, по мнению Санду, запустит процедуру досрочных выборов. Но при этом она не выдвигает своего правительства.

Давайте разберёмся в этой игре Санду и в том, какую цель она и её хозяева преследуют. Допустим, И. Кику подаст в отставку. И что дальше? А дальше отводится 45 дней на избрание другого правительства. Если парламент не назначит другой кабинет министров, то лишь в апреле-мае будут досрочные выборы. Но всё это время И. Кику будет и. о. премьер-министра. С урезанными полномочиями, без права решать серьёзные политические и административные вопросы. И это на фоне пандемии, экономического кризиса и последствий засухи.

Таким образом, ситуация страны ухудшится, рейтинги правительства и следовательно ПСРМ падут ещё быстрее, а Санду будет чистенькой. Она же ни при чём! И победит на выборах с оглушительным результатом. А к июню уже и пандемия уляжется, и рост пойдёт, и первый урожай… Хитренько, не так ли?

Вот почему И. Кику не должен сам подавать в отставку. Отправьте, пожалуйста, сами его в отставку. И тут же назначьте своё, переходное или временное правительство, и возьмите на себя всю полноту власти и ответственности!

Сеть Сороса на службе у Санду

Мы уже писали о том, что эти выборы выиграла не М. Санду, а Дж. Сорос. Его 102 НПО, около сотни СМИ (TV 8, PRO TV, TVR, Jurnal TV, www.newsmaker.md, Rise.md, Ziarul de Gardă) оболванили почти миллион граждан страны, создали знатной коррупционерке образ честного кандидата. И теперь этот спрут начал продвигать образ Санду за рубежом!

На это тратятся миллионы долларов. На Западе – это Euronews, Doice welle, Блумберг, а также «Украинская правда», Дмитрий Гордон. В России – Взгляд, РБК, Центр Карнеги, Дождь, «Коммерсант» (В. Соловьёв вёл с Н. Морарь программы на TV 8) и другие либеральные СМИ, получающие гранты в том числе от Госдепа и сети Сороса.

Западным СМИ Санду говорит о немедленном выводе российских войск, о том, что Крым – украинский, что мягкий подход по Приднестровью привёл к отрицательным результатам и Украина должна учесть это в Донбассе, что главная цель – евроинтеграция, что США должны помочь Молдове, что российские СМИ господствуют в медиапространстве и с этим надо что-то делать.

В России продвигаются месседжи о взвешенной внешней политике, защите прав меньшинств, необходимости решения проблем мигрантов, экспорта и т. д.

Теперь задача Санду – смягчить резкость её выступлений в западных СМИ, успокоить и усыпить Кремль и русскоязычный электорат Молдовы. Всё с одной целью – провести ускоренную десуверенизацию страны, укрепить влияние США над силовиками, зачистить полностью медийное поле, перейти как можно быстрее на стандарты НАТО, усилить румынизацию и контроль Бухареста над ключевыми агентствами и министерствами.

Другими словами, цель Санду – усилить интеграцию с Румынией, ускорить интеграцию с НАТО и ЕС. Конечная цель – Приднестровье. Регион уже окучивают десятки НПО и СМИ Сороса. Молдову они уже окутали полностью. Повестка дня – под их полным контролем. Сотни тысяч граждан привязаны ментально и психологически к сети. Теперь нужно зачис-тить оставшиеся российские СМИ – и страна полностью окажется в карманах Вашингтона и Бухареста.

Поэтому главная задача Санду – усыпить бдительность России и русскоязычных. Для этого их будут и дальше накачивать ядом и ненавистью к И. Додону! И главное – все преступления, грабёж и схемы Плахотнюка (и самой Санду) свалить на Додона. И сеть Сороса с этим успешно справляется…

Многоликий Сандус…

М. Санду продолжает удивлять своей многоликостью. Сразу после победы на выборах она начала давать интервью во всех молдавских и мировых СМИ, отказавшись чуть ли не от половины своих же предвыборных обещаний!

О российских миротворцах. Они должны покинуть Приднестровье. Их нужно заменить международной гражданской миссией. О приднестровском конфликте. Мы пытались использовать мягкий сценарий решения конфликта с Приднестровьем. Дали им зону свободной торговли с ЕС, безвизовый режим, нейтральные номера, но конфликт так и не разрешён. Мягкие методы неэффективны, и Украина должна учесть это в случае с Донбассом. О подписанном договоре с ЕАЭС. Мне не очень ясно, были ли соблюдены все процедуры, когда принималось это решение. После инаугурации мы проведём переговоры с МИДЕИ, чтобы понять, было ли это абсолютно законно.

Фактически Санду, как мы и ожидали, будет пересматривать статус наблюдателя Молдовы в ЕАЭС. Проще говоря, аннулирует его. И вопрос торговых отношений будет решать не в рамках ЕАЭС, а в двустороннем формате. Это серьёзный плевок в адрес Кремля и ЕАЭС, как ни крути.

О русском языке. ПСРМ внесла проект о статусе русского языка, чтобы отвлечь общество от борьбы с коррупцией (интересно, вы видели борьбу? Я тоже нет).

На самом деле Санду отказывается вернуть русскому статус языка межэтнического общения.

О внешней политике. Первый визит – в Киев, потом в Бухарест, с Россией будем дружить… Главный вектор – евроинтеграция, в том числе энергетическая. Её мы должны провести как можно быстрей.

Вот такая сбалансированная внешняя политика.

Об обещании покинуть здание президентуры. Передумала! Об обещании отказаться от госохраны. Решила оставить.

Дескать, закон её заставляет ходить с охраной!

Об обещании снести забор у президентуры. Ни слова! О «борьбе с коррупцией». Назначила своим советником В. Негруцэ. Он возглавлял Минфин при кабмине Филата. Затем был осуждён на три года условно по делу Сандулаки. Возглавляя ведомство, Негруцэ позволил перевести €400 тыс. на счета П. Сандулаки, члена ЛДПМ, ещё до окончательного вынесения вердикта по делу о возмещении морального вреда. Представители Минфина не опротестовали решение в вышестоящей инстанции. Это сделала Генпрокуратура, а впоследствии ВСП сократила сумму ущерба в пользу Сандулаки до €1 тыс.! Роспуск парламента: Нужно найти формулу. И. Кику должен уйти, но своё правительство я назначать не буду, и голоса ПСРМ мне не нужны.

Оно и понятно. Зачем брать ответственность за COVID–19 и экономический кризис?

Радует, что Санду в её борьбе с коррупцией даже не заикается про Плахотнюка, Канду, Филипа, Гимпу, Киртоакэ, Шалару. Они же партнёры, а не коррупционеры! И про возврат аэропорта – тоже молчание. А то Ротшильд обидится…

С Россией начинаются проблемы?

Санду ещё не вступила официально в должность президента, но сделала кучу ядовитых заявлений по поводу российских миротворцев. Понятно, что это требование её кураторов из Вашингтона и Брюсселя – облаять Россию, дестабилизировать ситуацию вокруг Приднестровья.

Это не могло не вызвать ответной реакции Москвы. Обратите внимание на реакцию России после заявлений Санду о выводе российских войск (читай – миротворцев) из Приднестровья.

Вначале была позиция М. Захаровой (МИД), озвученная 27 ноября: «Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы», – цитирует её ТАСС. Потом заявление Д. Пескова (Кремль) от 30 ноября. «Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, конечно, может привести к

серьёзной дестабилизации. Мы рассчитываем, что это всё будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане», – отметил пресс-секретарь российского президента В. Путина.

В переводе с дипломатического на обыденный язык, в Кремле очень недовольны заявлениями Санду. Более того, это может привести к серьёзной дестабилизации. И безусловно, никто ОГРВ и миротворцев выводить не будет, хочет этого Санду или нет, ведь миссия «зиждется на духе и букве международного права».

Проще говоря, Санду лас-ково послали. Пока ласково… Но однозначно, отношение Кремля к Санду изменилось. Быстро наломала дров. То ли ещё будет…

Богдан Цырдя,

политолог