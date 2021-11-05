Поступления в госбюджет за 10 месяцев превысили прошлогодний показатель на 11,5 млрд леев

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За 10 месяцев этого года поступления в госбюджет составили 61,6 млрд леев, что на 11,5 млрд леев больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Расходы составили 63,5 млрд леев, что по сравнению с тем же периодом 2020 года больше на 6,3 млрд леев. Исполнение национального публичного бюджета закончилось дефицитом в 1,9 млрд леев, а сальдо средств на счетах бюджетов, составляющих национальный публичный бюджет, исчислялось в размере 10,0 млрд леев, сообщили в Министерстве финансов.

Доходы, находящиеся в ведении Государственной налоговой службы, составили 16,2 млрд леев, что на 2,5 млрд леев больше, чем в тот же период 2020 года, а доходы, администрируемые Таможенной службой, составили 22,8 млрд леев, увеличившись на 4,9 млрд леев по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, передаёт moldpres.md.

Расходы государственного бюджета исполнены на 42,1 млрд леев, что на 3,2 млрд леев больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Исполнение госбюджета завершилось с дефицитом в размере 3,2 млрд леев, а сальдо средств на счетах госбюджета составило 6,1 млрд леев.

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