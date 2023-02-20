Поступления подоходного налога от аренды недвижимости выросли более чем на 50%

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Поступления подоходного налога с физических лиц, сдающих недвижимое имущество в аренду, в первом месяце текущего года увеличились на 53,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 4,9 млн леев (245 тыс. евро).

По данным Государственной налоговой службы (ГНС), в январе текущего года выявлено 325 физических лиц, сдающих недвижимость в аренду. К 51 физическому лицу дополнительно в бюджет были начислены: базовые платежи в размере 155,8 тыс. леев, прибавка к просроченным платежам в размере 10,9 тыс. леев и штраф в размере 5,4 тыс. леев.

В результате принятых мер в январе 2023 года было зарегистрировано 2 152 договора аренды недвижимого имущества, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года, передаёт moldpres.md.

Согласно законодательству, граждане, сдающие недвижимость в аренду, обязаны регистрировать договоры аренды в ГНС и платить налог в размере 7% от полученного дохода.

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