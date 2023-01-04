Поступления Налоговой службы в прошлом году составили 55 млрд леев

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Поступления в национальный публичный бюджет от ГНС в 2022 году составили 55 млрд леев, что на 7,7 млрд или на 16,4% больше по сравнению с годом ранее.

По данным ГНС, в 2022 году поступления в госбюджет составили 23,8 млрд леев, что на 3,7 млрд (на 18,6%) больше по сравнению с 2021 годом. В местные бюджеты зафиксированы поступления в размере около 5,9 млрд леев, что на 752 млн леев больше, чем в предыдущем году. Также в бюджете государственного социального страхования в 2022 году было накоплено 18,9 млрд леев, что примерно на 2,5 млрд больше, чем в предыдущем году, передаёт moldpres.md.

В фондах обязательного медицинского страхования накоплено 6,3 млрд леев, что на 776,9 млн (на 14%) больше, чем в 2021 году.

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