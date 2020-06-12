Поступление в лицей: когда и как подать документы

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Учащиеся, которые хотят продолжить учебу в лицее, смогут подавать документы, начиная с 22 июня, когда начинается первый этап вступительного конкурса. Он завершится 10 июля, а учащиеся, которые не успеют подать документы, смогут сделать это в августе, когда пройдет второй этап. Календарь вступительного конкурса в лицейское образование был одобрен Министерством образования, культуры и исследований, которое также утвердило расписание приема в V-класс для учреждений, которые не имеют начальных классов в своей структуре.

– С учетом эпидемиологической ситуации в нашей стране необходимо, чтобы учебные заведения позволили кандидатам подавать документы как через электронные средства, почтовые службы, так и в приемную комиссию. Кроме того, медицинская справка и фотографии кандидата могут быть представлены в течение пяти дней с начала учебного года, – заявил министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров на онлайн-заседании с представителями местных специализированных органов в области образования.

Таким образом, в период с 22 июня по 10 июля состоится подача документов для участия в конкурсе; конкурс документов (подсчет среднего конкурсного балла и установление окончательного списка учащихся, допущенных на основе среднего конкурсного балла); объявление результатов вступительного конкурса; представление учебными заведениями отчета о результатах вступительной сессии, передаёт ipn.md.

Второй этап вступительного конкурса пройдет с 10 по 18 августа, в рамках которого будет проходить подача документов для участия в конкурсе; конкурс документов (подсчет среднего конкурсного балла и установление окончательного списка учащихся, допущенных на основе среднего конкурсного балла); проверка навыков (для кандидатов, которые на первом этапе подали документы для поступления в лицейские учреждения художественного и спортивного профиля в соответствии с „Методологией приема учащихся в лицейское образование); объявление результатов вступительного конкурса и представление окончательного отчета о результатах вступительной сессии.

Другой темой, обсуждаемой на заседании, были заказы на учебники на 2020-2021 учебный год. В этом контексте участники дискуссии установили, что до 18 июня 2020 года направят в адрес Министерства образования заказ на учебники для каждого учебного заведения.

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