(ОБНОВЛЕНО) Поступило сообщение о якобы заложенной в Апелляционной палате бомбе

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Специалисты не нашли в здании Апелляционной палаты подозрительных или взрывоопасных предметов. По факту ложного вызова возбуждено уголовное дело, устанавливается личность автора звонка.



Изначальная новость:

В полицию поступило сообщение о бомбе, якобы заложенной в здании Апелляционной палаты в столичном секторе Ботаника.

На место прибыли сотрудники полиции, сапёры и спасатели. Правоохранители оцепили территорию и эвакуировали всех сотрудников и посетителей.

Здание и территорию проверяют. «Аргументы и факты в Молдове» следят за развитием событий.

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