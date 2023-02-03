(ОБНОВЛЕНО) Поступило сообщение о якобы заложенной в Апелляционной палате бомбе

(ОБНОВЛЕНО) Поступило сообщение о якобы заложенной в Апелляционной палате бомбе

(ОБНОВЛЕНО 13.00) Сообщение о заложенной в Апелляционной палате бомбе оказалось ложным. Сапёры не обнаружили ни одного подозрительного предмета в здании учреждения.

Изначальная новость:

В полицию поступило сообщение о бомбе, якобы заложенной в здании Апелляционной палаты. Звонок в службу 112 поступил от мужчины.

На место прибыли сотрудники полиции, сапёры и спасатели. Правоохранители оцепили территорию и эвакуировали всех сотрудников и посетителей. Здание и территорию проверяют.

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