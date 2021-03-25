Пострадавшим от прошлогодних ливней населённым пунктам выделят 5,2 млн леев из интервенционного фонда правительства

Пострадавшим от прошлогодних ливней населённым пунктам выделят 5,2 млн леев из интервенционного фонда правительства

Соответствующее решение сегодня было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям.  

Деньги направят на восстановление участков местных дорог и мостов, повреждённых в результате проливных дождей в июне, июле и октябре прошлого года в следующих населённых пунктах: Кошерница Флорештского района, Милештий Мичь, Зымбрень, Ципала, Чигырлень, Пухой и Русештий Ной Яловенского района, Бакчалия, Токуз Каушанского района и Ченак в Чимишлии.

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