Пострадавшим от прошлогодних ливней населённым пунктам выделят 5,2 млн леев из интервенционного фонда правительства

0

Соответствующее решение сегодня было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Деньги направят на восстановление участков местных дорог и мостов, повреждённых в результате проливных дождей в июне, июле и октябре прошлого года в следующих населённых пунктах: Кошерница Флорештского района, Милештий Мичь, Зымбрень, Ципала, Чигырлень, Пухой и Русештий Ной Яловенского района, Бакчалия, Токуз Каушанского района и Ченак в Чимишлии.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.