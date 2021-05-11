Пострадавшего в аварии жителя Единец доставили в Кишинёв для лечения

Пострадавшего в аварии жителя Единец доставили в Кишинёв для лечения

Вертолёт SMURD доставил 21-летнего жителя Единец в Кишинёв. Пациент получил травмы в результате ДТП и нуждался в лечении в столице.

Во время полёта за мужчиной наблюдала бригада врачей, транспортировка прошла без осложнений. Вертолёт приземлился на столичном стадионе «Динамо», откуда пациента забрала бригада AVIASAN.

По данным ГИЧС, это пятая воздушная операция, осуществлённая бригадой SMURD для граждан РМ с начала этого года.

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