Постоянные проблемы «временных»

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Нужно ли лечить молочные зубы? – с таким вопросом «АиФ» обратился к детскому стоматологу Юлии Селютиной.

Лидия Юдина

Как у бабушки

– Если молочные зубы не лечить, бактерии, разрушающие их, будут угрожать правильному развитию постоянных зубов, – рассказывает стоматолог. – В случае разрушения молочный зуб придётся удалить. Поскольку природа не терпит пустоты, соседние зубы начнут смещаться, чтобы заполнить освободившееся пространство. К моменту прорезывания постоянных зубов, им может не хватить места, и они вырастут криво. Чтобы этого не произошло, сразу после потери временного зуба ребёнка следует привести на приём к ортодонту.

Доктор снимет слепок и изготовит индивидуальный пластиковый зуб, внешне напоминающий протез, которые носят бабушки и дедушки. Носить такую пластинку придётся регулярно, вплоть до того момента, как начнёт прорезываться постоянный зуб.

Бутылочный кариес

Самая частая причина потери временных зубов – кариес и его осложнения. Кариес может возникнуть у совсем маленьких детей, которые засыпают с бутылочкой во рту и пьют из неё ночью молоко, чай или сок – в таких случаях есть риск, что зуб прорежется уже будучи повреждённым кариесом. За несколько месяцев передние зубы могут быть полностью поражены кариесом и, скорее всего, процесс будет сопровождаться болью и воспалением.

К подобным проблемам может привести даже грудное вскармливание – молоко содержит лактозу, а потому при длительных частных ночных кормлениях также есть риск возникновения кариеса.

Когда нужно начинать чистить зубы?

Оптимально – как только у ребёнка появился первый зуб, самое позднее – в один год. Исследования показали, что у детей, которые начали чистить зубы рано, низкое количество карисогенных микроорганизмов во рту. А, значит, они менее подвержены риску кариеса.

Конечно, в столь нежном возрасте ухаживать за полостью рта малыша будут родители. Считается, что чистить зубы под родительским присмотром ребёнок должен до 7-8 лет (один он вряд ли очистит зубы качественно).

Можно ли избежать кариеса?

Чаще всего кариесом поражаются большие коренные (моляры) и малые коренные (премоляры). Защитить их можно с помощью герметизации (запечатывания естественных углублений на жевательной поверхности зуба) специальным раствором. Эта процедура позволяет предотвратить скопления зубного налёта в фиссурах (естественных углублениях зубов).

Материал сохраняется на зубе в течение в среднем 5 лет и на всё это время защищает его от кариеса. Правда, такая процедура проводится лишь на абсолютно здоровых постоянных зубах (обычно в 6-7 лет) и показана лишь детям с повышенным риском развития кариеса.

В поисках белых пятен

Если кариес всё-таки появился, главное – его вовремя обнаружить и не дать ему возможность разрушить зуб.

Принято считать, что первые симптомы кариеса – это чёрные точки на поверхности зуба. Однако это не так. Начальная форма кариеса – это белые меловидные пятна на поверхности эмали (участки деминерализации – вымывания кальция из эмали).

Кариес в стадии белого пятна полностью обратим. Причём вылечить его можно консервативно, с помощью реминерализующей терапии (насыщением белых участков эмали кальцием). В ходе этой процедуры стоматолог сначала снимет зубной налёт и отполирует поверхность зубов, а затем обработает поражённые участки стоматологическими препаратами на основе кальция и фтора.

Теоретически курс реминерализирующей терапии можно провести и в домашних условиях. Правда, снять налёт всё же придётся у стоматолога, а реминерализирующий гель (они продаются в аптеке) можно нанести и самостоятельно. После его применения на полости зубов образуется тонкая плёнка, из которой микроэлементы (кальций, фосфор и магний) постепенно проникнут в зубную эмаль.

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Зачем нужен ирригатор и как им пользоваться?

Оксана Морозова

Если с зубной щёткой всё более или менее понятно, то как использовать ирригатор, чтобы не навредить себе и получить максимальный эффект, знают далеко не все. Врач-стоматолог общей практики Тигран Григорян отвечает на самые распространённые вопросы об этом приборе и развеивает мифы, которыми он окутан.

Можно ли пользоваться ирригатором каждый день?

На мой взгляд, этот предмет гигиены сегодня должен быть в каждом доме. Пользоваться им нужно ежедневно, поскольку ирригатор – идеальное средство для профилактики кариеса и пародонтоза. Им могут пользоваться как взрослые, так и дети. Однако особое внимание на этот аппарат стоит обратить курильщикам, больным сахарным диабетом и тем, кто носит брекеты или коронки.

Когда нужно пользоваться ирригатором: до или после чистки зубов?

Естественно, после чистки зубов. Также возможно использование ирригатора после приёма пищи. Но в этом случае я рекомендую не злоупотреблять, иначе вы добьётесь обратного эффекта.

Слишком частое использование ирригатора может привести к образованию ещё больших карманов между зубами, ведь он работает под давлением. Остатки еды начнут забиваться туда, что неизбежно приведёт к разрастанию инфекции.

Можно ли пользоваться ирригатором, если кровоточат дёсны?

Кровоточащие дёсны не являются противопоказанием. Не забывайте, что с помощью ирригатора мы, наоборот, массируем их и ещё лучше очищаем полость рта. Отказаться от применения прибора (либо использовать его с осторожностью) должны люди с заболеваниями сердца, куперозом, острой формой пародонтита, а также те, кто недавно установил имплант или просто перенёс какое-то хирургическое вмешательство в полости рта.

Можно ли заменить раствор для ирригатора обычным ополаскивателем для полости рта?

Конечно. Более того, вы можете заливать туда обычную воду, ничего не добавляя, и всё равно эффект будет: хорошая гигиена полости рта вам обеспечена. Но замечу, что настои трав, ополаскиватели, специальные растворы для ирригаторов обеспечивают профилактику заболеваний зубов и дёсен.

Как часто нужно менять насадку для ирригатора?

Если она в норме, то менять её не нужно! Как правило, в комплекте с ирригатором идут следующие насадки: для ежедневного ухода (простая), ортодонтическая (с крошечными щетинками), пародонтологическая (для чистки зубодёсневых карманов), насадка для удаления налёта (похожа на зубную щётку) и насадка для чистки языка (с ложечкой).

Обязательно ли у каждого члена семьи должна быть своя насадка для ирригатора?

Желательно, чтобы у каждого была своя насадка. Не забывайте: ирригатор – это всё-таки предмет личной гигиены, он контактирует с дёснами и слизистой. Вы же не чистите зубы одной зубной щёткой всей семьёй.

Как выбрать ирригатор?

На самом деле на сегодняшний момент качество ирригаторов у разных фирм примерно одинаковое. Поэтому при покупке я бы обращал внимание на цели, которые вы преследуете. Если у вас большая семья, необходим стационарный прибор с насадками. Если часто путешествуете – портативное устройство. Главное, чтобы была гарантия от производителя.

Какую мощность на ирригаторе нужно выставлять?

Основное правило при использовании ирригатора: «не навреди». Не надо выбирать самую большую мощность, иначе вы можете травмировать дёсны. Лучше использовать средний показатель. У ирригаторов бывают разные режимы: 1-5/1-10. Выбирайте для себя уровень от 3 (1-5) до 5 (1-10). Для детей достаточно единицы.

Когда лучше использовать ирригатор: после чистки зубов на ночь или с утра?

В принципе, вы можете использовать его два раза в день: после утренней чистки зубов и после вечерней. Но если вы используете его один раз в день, то лучше перенести процедуру на вечер, чтобы полностью очистить зубы и полость рта перед сном от налёта и остатков пищи в межзубном пространстве и не дать ни одного шанса развитию инфекций, возникновению кариеса и пародонтоза. Для обработки достаточно всего 3-5 минут.