Постоянное бюро парламента утвердило повестку заседаний на этой неделе

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Постоянное бюро парламента сегодня утвердило повестку пленарных заседаний на этой неделе. Депутаты должны ратифицировать несколько соглашений о финансировании, обсудить проекты Стратегии обеспечения независимости и неподкупности системы правосудия на 2021-2024 годы и Национальной стратегии предотвращения и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на 2020-2025 годы, а также планы действий по их реализации.



В повестку также включены проекты о внесении поправок в ряд законов. На пленарном заседании в пятницу будет заслушан министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу по вопросу критической ситуации в сельском хозяйстве, вызванной засухой, а также по плану действий по её преодолению. Выступит и председатель Национальной комиссии по финансовому рынку Валериу Кицан. Он расскажет о стабильности в сфере страхования в контексте ситуации в MOLDASIG, пишет moldpres.md.

Пленарные заседания пройдут 26 и 27 ноября, начало в 10.00.

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