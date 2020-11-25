Постоянное бюро парламента утвердило повестку заседаний на этой неделе

Постоянное бюро парламента утвердило повестку заседаний на этой неделе

Постоянное бюро парламента сегодня утвердило повестку пленарных заседаний на этой неделе. Депутаты должны ратифицировать несколько соглашений о финансировании, обсудить проекты Стратегии обеспечения независимости и неподкупности системы правосудия на 2021-2024 годы и Национальной стратегии предотвращения и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на 2020-2025 годы, а также планы действий по их реализации.

В повестку также включены проекты о внесении поправок в ряд законов. На пленарном заседании в пятницу будет заслушан министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу по вопросу критической ситуации в сельском хозяйстве, вызванной засухой, а также по плану действий по её преодолению. Выступит и председатель Национальной комиссии по финансовому рынку Валериу Кицан. Он расскажет о стабильности в сфере страхования в контексте ситуации в MOLDASIG, пишет moldpres.md.

Пленарные заседания пройдут 26 и 27 ноября, начало в 10.00.

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